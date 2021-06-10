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بدء تنفيذ إجراءات العفو الملكي الكريم للمستفيدين من سجناء الحق العام

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-10T17:14:58+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الخميس 10 يونيو 2021 - 5:14 مساءً
بدء تنفيذ إجراءات العفو الملكي الكريم للمستفيدين من سجناء الحق العام

كل الوطن – واس: إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

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وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414149

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