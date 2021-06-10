الوسط الفنّي يفجع بوفاة باغر

كل الوطن – الرياض: انتقل إلى رحمة الملحن طلال باغر بعد معاناة مع وباء فيروس كورونا وكان قبل مرضه مشرفا على قسم الموسيقى بجمعية الثقافة بجدة وقام رحمه الله بالإشراف على الدورات الموسيقية بالجمعية وتنظيمها.

وقال الأستاذ محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة، طلال حاله إنسانية استثنائية كان من أهم الأسماء التي صنعت الموسيقى السعودية وساهمت في تفعيل دور جمعية الثقافة والفنون في المجتمع سواء في البدايات أو خلال هذه المرحلة التي تفضل رحمه الله مشكورا أن يكون معنا ويعمل معنا في تطوير الموسيقى وقسم الموسيقى وهو أول من أطلق الدورات الموسيقية بالجمعية بطريقه مرتبة وننظمه ومنهجه في جدة والحديث عن طلال كثير ولا أقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون ويجبر مصابنا في فقده ويلهم أهله الصبر.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414152