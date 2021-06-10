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مصر.. فيديو داخل أتوبيس عام يثير جدلا واسعا في البلاد

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 10 يونيو 2021 - 4:44 مساءً
مصر.. فيديو داخل أتوبيس عام يثير جدلا واسعا في البلاد

كل الوطن – وكالات: أثار فيديو لبائع تذاكر مصري داخل أتوبيس عام، يقوم بإهانة مسن، ردود فعل غاضبة في مصر.

بداية الواقعة كانت عندما استقل الرجل المسن أتوبيس نقل عام، وأخرج كارنيه اشتراك سنوي، ولكن طالبه الكمسري (بائع التذاكر) بإخراج بطاقته، ليرفض الراكب قائلا “أنا هكدب عليك يا ابني”، ليرد “آه وقوم أقف الأتوبيس مش هيتحرك”، ليرد الرجل المسن “أنت مجنون”.

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وقال الكمسري للراكب “هنقف في أي مكان على أقرب قسم وهلبسك تهمة التعدي على معدات الأتوبيس، وهوديك في داهية أنت بتشتمني وأنا أحسن منك ومن عيلتك كلها”، فما كان من الرجل المسن إلا أن قال له مستنكرا “أنا غلطت فيك إزاي، طيب يا ابني أنا آسف أنا راجل كبير قد أبوك”.

وأثار مقطع الفيديو بين الرجل المسن والكمسري، غضبا واسعا بين مشاهديه، مطالبين بمحاسبة بائع التذاكر على ما فعله، وحتى لو كان الرجل المسن قد أخطا فلا يجب معاملته هكذا، وأن كبار السن لهم احترامهم وتقديرهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414161

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