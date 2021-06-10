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صندوق الاستثمارات العامة السعودي يصبح مستثمرا رئيسيا في صندوق بنية تحتية خليجي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-10T17:11:14+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 10 يونيو 2021 - 5:11 مساءً
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يصبح مستثمرا رئيسيا في صندوق بنية تحتية خليجي

كل الوطن – الرياض: سيصبح صندوق الثروة السيادي السعودي “صندوق الاستثمارات العامة” مستثمرا رئيسيا في صندوق بنية تحتية دشنته “إنفست كورب” البحرينية و”أبردين ستاندرد إنفستمنتس”.

وقالت “إنفست كورب” في بيان اليوم الخميس، إن الصندوق تلقى تعهدات رأسمالية من صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجمه 430 مليار دولار، لما يصل إلى 20 بالمئة من إجمالي حجم الصندوق قبيل إغلاقه الأول المزمع.

ولم يحدد البيان حجم الصندوق، لكن صحيفة “فاينانشال تايمز” أشارت أمس الأربعاء، إلى أنه قد يصل إلى 800 مليون دولار.

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وذكر البيان أن الصندوق الجديد تلقى أيضا موافقة مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تعهد قيمته 90 مليون دولار.

ويقول البيان إنه قد تنضم إلى الصندوق مؤسسات استثمار عالمية أخرى، بما في ذلك صناديق تقاعد وشركات تأمين وأوقاف ومكاتب عائلية وعملاء من القطاع الخاص.

ويهدف صندوق “أبردين ستاندرد إنفست كورب إنفراستراكتشر بارتنرز” للمساهمة في التعافي الاقتصادي بعد كوفيد-19 والإصلاحات في دول في أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر الاستثمار في مشاريع بنية تحتية أساسية مستدامة.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414167

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