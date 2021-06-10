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نجل مالك شقة “كنز الزمالك” التي تحدث السيسي عنها يكشف مصدر ثروة والده

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 10 يونيو 2021 - 5:13 مساءً
نجل مالك شقة “كنز الزمالك” التي تحدث السيسي عنها يكشف مصدر ثروة والده

كل الوطن – وكالات: كشف كريم عبد الفتاح، نجل المستشار أحمد عبد الفتاح، مالك شقة “كنز الزمالك”، التي تحدث عنها الرئيس المصري السيسي، عن مصدر ثروة والده.

وأوضح كريم عبد الفتاح أن أغلب المقتنيات التاريخية الموجودة بشقة الزمالك جرى التحصل عليها من مزادات قصر عابدين عامي 1958 و1959، وجمع والده تلك المقتنيات على مدار سنوات طويلة بسبب حبه لها وشغفه بها، كما ورث والده المستشار أحمد عبد الفتاح مقتنيات كثيرة عن والده عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية في عهد الملك فاروق.

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وأضاف أن ما بداخل الشقة ليست آثارا، كما أشيع، بل مجموعة من الفضة والتحف ومجوهرات والدته وأنتيكات ولوحات فنية غالية الثمن، وهذا أمر طبيعي أن يحتفظ بها شخص، خاصة إن كان من عائلة عريقة ممتدة جذورها لأكثر من 300 عام.

يقول كريم عبد الفتاح، إن “كل الأنتيكات والمقتنيات التي يملكها والدي جاءت بطريقة قانونية سليمة، خاصة وأنه قضى عمره في العمل في القضاء، حتى تولى منصب نائب رئيس مجلس الدولة”.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414170

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