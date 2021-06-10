تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالتحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة على جنوب السعوديةكل الوطننجل مالك شقة “كنز الزمالك” التي تحدث السيسي عنها يكشف مصدر ثروة والدهكل الوطنصندوق الاستثمارات العامة السعودي يصبح مستثمرا رئيسيا في صندوق بنية تحتية خليجيكل الوطنمصر.. فيديو داخل أتوبيس عام يثير جدلا واسعا في البلادكل الوطنالمملكة أرض السلام.. انطلاق مؤتمر إعلان السلام والمصالحة التاريخية بين باكستان وأفغانستان في مكةكل الوطنخادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمانكل الوطنالطلبات وصلت إلى أكثر من 60 مليار دولار.. أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات في أول طرح لصكوكهاكل الوطنفنانة عراقية مصرية تكشف تفاصيل إصابتها بالشلل بسبب خطأ طبيكل الوطنمصر.. رسالة من تلميذة لمدرسها في الصف التاسع تثير جدلا واسعاكل الوطنأخطاء طبية أثرت على حياة فنانات مصريات وتسببت بوفاة إحداهن مؤخرا

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة على جنوب السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-10T22:09:53+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : الخميس 10 يونيو 2021 - 10:09 مساءً
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة على جنوب السعودية

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، أن قواته أحبطت هجوما حاول تنفيذه الحوثيون بطائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه جنوب المملكة.

وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية، إن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

اقرأ أيضا...

وشدد التحالف على أنه يخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب، مشيرا إلى أنها تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

المصدر: “واس” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414177

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.