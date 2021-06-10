التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة على جنوب السعودية

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، أن قواته أحبطت هجوما حاول تنفيذه الحوثيون بطائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه جنوب المملكة.

وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية، إن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وشدد التحالف على أنه يخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب، مشيرا إلى أنها تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

المصدر: “واس” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414177