النيابة الأردنية تباشر التحقيق في مقطع فيديو يظهر “اعتداء على مواطنة أردنية بدولة عربية”

كل الوطن – وكالات: باشرت النيابة العامة الأردنية بالتحقيق في اعتداء على مواطنة أردنية في ليبيا كشفته مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام النائب العام في العاصمة عمان الدكتور حسن العبداللات، بالتحقق من تلك المقاطع وتبين صحتها.

وقال مصدر في الأمانة العامة بالمجلس القضائي لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، اليوم الخميس، إنه “تم التواصل والتنسيق ما بين دائرة مدعي عام عمان قسم التعاون الدولي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتم التحقق من صحة مقطع الفيديو والتوصل الى هوية المواطنة الأردنية”.

وأضاف أن “المدعي العام المختص بشؤون التعاون الدولي قام بفتح تحقيق بخصوص هذه الواقعة، وجرى على وجه السرعة تسطير طلب مساعدة قضائية، وبالطرق الدبلوماسية للسلطات القضائية في ليبيا من أجل توفير تدابير الحماية والرعاية العاجلة واللازمة للمواطنة الأردنية الظاهرة ضمن التسجيلات، وكذلك تزويد النيابة العامة بما آلت إليه التحقيقات لدى السلطات المختصة هناك حتى يصار لإجراء المقتضى القانوني حسب الأصول”.

المصدر: “بترا”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414181