“تشيللو”.. أول رواية لتركي آل الشيخ في معرض الرياض

كل الوطن – وكالات: كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن روايته الأولى بعنوان “تشيللو”، والتي سوف تباع في معرض الكتاب في الرياض.

ونشر آل الشيخ في صفحته على موقع “فيسبوك” صورة لروايته معلقاً: “وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر.. انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض إن شاء الله.. وستتحول إلى فيلم سينمائي قريباً”.

وحول الرواية كان آل الشيخ قد صرّح من قبل بأنها ستكون أول فيلم رعب يتم تصوير جزء منه في المملكة العربية السعودية، ويضم نخبة من كتاب السيناريو في العالم، بالإضافة إلى المخرج، فيكرام بهات. وأضاف آل الشيخ أن فكرة وسيناريو وإنتاج الفيلم سوف يكون بمشاركة مجموعة من النجوم العرب.

المصدر: فيسبوك

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414208