تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنهيئة كبار العلماء تدعو أطراف النزاع الأفغان للإصغاء إلى داعي الصلح والعلم والحكمةكل الوطنالقيادة تعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباحكل الوطنبلاغ عاجل ضد فنان مصري بسبب سد النهضةكل الوطنكبار علماء باكستان وأفغانستان يوقعون من جوار البيت الحرام “إعلان السلام في أفغانستان”كل الوطنالتحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة على جنوب السعوديةكل الوطننجل مالك شقة “كنز الزمالك” التي تحدث السيسي عنها يكشف مصدر ثروة والدهكل الوطنصندوق الاستثمارات العامة السعودي يصبح مستثمرا رئيسيا في صندوق بنية تحتية خليجيكل الوطنمصر.. فيديو داخل أتوبيس عام يثير جدلا واسعا في البلادكل الوطنالمملكة أرض السلام.. انطلاق مؤتمر إعلان السلام والمصالحة التاريخية بين باكستان وأفغانستان في مكةكل الوطنخادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

السعودية.. بدء النظر في قضيتين جنائيتين تورط فيهما عريف عسكري وضابط شرطة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 11 يونيو 2021 - 8:06 مساءً
السعودية.. بدء النظر في قضيتين جنائيتين تورط فيهما عريف عسكري وضابط شرطة

كل الوطن – الرياض: نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” أن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن إحدى القضايا تتعلق “بضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط)، تم توقيفهما لقيام الوسيط باستلام مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل (40.000) أربعين ألف ريال من أحد المواطنين بطلب من الضابط مقابل حفظ قضية المواطن المنظورة لديه”.

اقرأ أيضا...

وتتعلق القضية الثانية “بعسكري برتبة عريف يعمل بأحد مراكز الإيواء، وقد أوقف لحصوله على مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال من أحد المواطنين مقابل إطلاق سراح أجنبي مقيم بالمملكة بطريقة غير نظامية”.

وشددت الهيئة على أنها “مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414211

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.