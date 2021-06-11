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“وفاة المخرج محمد سامي” تثير ضجّة كبيرة في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 11 يونيو 2021 - 8:36 مساءً
“وفاة المخرج محمد سامي” تثير ضجّة كبيرة في مصر

كل الوطن – وكالات: تسببت وفاة المخرج محمد سامي، ضجة كبيرة في مصر خلال الساعات الماضية، حيث تبين بعد ذلك وفاة مخرج آخر كبير يدعى محمد سامي.

وأكدت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، أن المخرج الذي توفي هو محمد سامي والد المخرج ياسر سامي، ووالد الإعلامية ماهى سامي.

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المخرج الراحل
المخرج الراحل

وكان الفنان إيساف قد نعى المخرج الراحل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “البقاء لله المخرج والأب أول من ساعدني في حياتى الفنية، وأول من أقتنع بيا والد أصدقائي ماهى وتامر والمخرج ياسر سامي”.

المصدر: أخبار اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414214

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