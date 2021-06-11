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الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-11T20:44:26+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الجمعة 11 يونيو 2021 - 8:44 مساءً
الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي (صورة)

كل الوطن – وكالات: استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ونشر السيسي عبر صفحته في “فيسبوك” صورة له برفقة سمو ولي العهد، وعلق قائلا: “سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان. لقد تركز لقاءنا على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.

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وأضاف الرئيس المصري: “أؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414218

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