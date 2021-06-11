مصر.. مطالب بحذف صورة بين منّة شلبي وحنان ترك

كل الوطن – وكالات: طالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بحذف صورة نشرتها الفنانة منة شلبي مع الفنانة حنان ترك عبر موقع “تويتر”.

ولاقت الصورة والرسائل المتبادلة بين منة وحنان إعجاب الجمهور، فيما أبدى البعض عدم إعجابه بنشر منة لصورة قديمة تظهر فيها حنان بدون حجاب، وطالبها عدد منهم بحذفها واستبدالها بصورة أخرى حديثة لحنان.

وحشتيني اوي و دائما في القلب يا حب ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/5rW98q7svE — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) June 9, 2021

ومن بين التعليقات: “‏‎طيب ماتحطلها صورة بالحجاب، ليه بس بشعرها”، “‏‎طب ليه تحطي صورتها بشعرها وهي انسانة محجبة وملتزمة دلوقتي؟”، “‏‎مع احترامى ليكي يا أستاذة منة ولصفاء نيتك اكيد بس ياريت تشيلي الصورة وتحطيلها صورة بالحجاب افضل”، “‏‎لو وحشتك فعلاً وتتمنيلها الخير إحذفي الصورة دي.. عشان هي دلوقتي بقت إنسانة محجبة وملتزمة.. ربنا يهدي الجميع”.

ورد آخرون على التعليقات الرافضة مؤكدين أنها مرحلة في حياة حنان ترك وأن هناك صورا كثيرة سواء من أعمالها الفنية أو من حياتها قبل الاعتزال بغير حجاب، وأشاروا إلى أن حنان علقت على كلام منة دون أن تبدي استيائها من الصورة.

المصدر: “مصراوي”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414226