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مصر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب صورة مع شاب

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-11T21:27:42+03:00
اخبار عاجلةفنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الجمعة 11 يونيو 2021 - 9:27 مساءً
مصر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب صورة مع شاب

كل الوطن – وكالات: أثارت جانا عمرو دياب، ابنة الفنان المصري عمرو الديب، الجدل بين متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، بعد نشرها صور مع شاب.

وعلقت جانا على الصور التي ظهرت فيها برفقة صديقها “بحبك يا إنسان”، وللمرة الأولى أغلقت ابنة عمرو دياب التعليقات أمام متابعيها، تجنبا لأي انتقاد أو هجوم عليها من متابعيها مثلما تعرضت له آخر مرة عبر حسابها.

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وكانت جانا شاركت قبل أيام أيضًا، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة برفقة ذات الشاب.

وكانت جانا فاجأت متابعيها عبر حسابها بعرض ملابسها للبيع، دون توضيحها السبب خلف ذلك.

ودوّنت جانا عبر خاصية القصص القصيرة المصورة “استوري”، عبارة بالإنجليزية قائلة: “أنا ببيع ملابسي الخاصة، راسلوني على الخاص إذا رغبتوا في شرائها”، واكتفت بتلك الكلمات، دون كشفها عن السبب الحقيقي خلف الأمر، ما أثار الغموض حولها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414232

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