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مصر.. فيديو يرصد لحظة مقتل إمام مسجد أمام أعين المارة في الشارع

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 11 يونيو 2021 - 9:32 مساءً
مصر.. فيديو يرصد لحظة مقتل إمام مسجد أمام أعين المارة في الشارع

كل الوطن – وكالات: رصد فيديو نشرته وسائل الإعلام المصرية، لحظة مقتل إمام مسجد أمام أعين المارة في الشارع بسبب خلافات عائلية.

وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم، وتبين وجود خلافات عائلية بينه والقتيل منذ فترة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النياية العامة.

وتبين أن القاتل شاب يدعي “ع. ا.” طالب بكلية الهندسة، وهو أحد أقارب القتيل، من ناحية المصاهرة، وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض عليه.

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وبالفحص تبين أن المتهم ترصد للمجني عليه وطعنه بسلاح أبيض عدة طعنات نافذة مما تسبب في مصرعه في الحال.

لمشاهدة الفيديو الضغط هنا..

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414235

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