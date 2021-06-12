بوتين ينفي اعتزام بلاده تزويد إيران بقمر اصطناعي متقدم للتجسّس

كل الوطن – دب أ: نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقرير لصحيفة “واشنطن بوست: بأن بلاده تستعد لتزويد إيران بنظام أقمار اصطناعية متقدم من شأنه أن يمكّن طهران من رصد الأهداف العسكرية ، بما في ذلك القوات الأميركية المتبقية في العراق، ووصفه بأنه “هراء”.

وقال بوتين في مقابلة اجرتها معه شبكة “إن بي سي “الأميركية : “إنها مجرد أخبار كاذبة، ولا أعرف أي شيء عن هذا النوع من الأشياء، وربما يعرف أولئك الذين يتحدثون عنها المزيد عنها أن هذا مجرد هراء”.

وكانت صحيفة”واشنطن بوست” قد نقلت على مسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين سابقين وحاليين أمس الجمعة قولهم إن روسيا تستعد لتزويد إيران بنظام أقمار اصطناعية متقدم من طراز كانابوس – في، مزود بكاميرا عالية الدقة من شأنها أن تعزز بشكل كبير قدرات التجسس الإيرانية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414246