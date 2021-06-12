السعودية تسجل 1077 إصابة و16 وفاة جديدة بكورونا

كل الوطن – الرياض: سجلت السعودية، اليوم السبت، 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19″، في تراجع ملموس لهذا المؤشر، مقارنة مع بيانات الجمعة، كما تم رصد 16 وفاة بالمرض.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1077 إصابة، لتصل حصيلتها الكلية إلى 464780 حالة، بينها 10267 نشطة، و1562 حرجة.

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية يوم 9 يونيو 1274 حالة، وفي 10 يونيو 1286، وفي 11 يونيو 1175.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414262