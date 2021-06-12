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سفير سعودي: نعمل باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه في اليمن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : السبت 12 يونيو 2021 - 10:28 مساءً
سفير سعودي: نعمل باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه في اليمن

كل الوطن – وكالات: أكد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، اليوم السبت أن المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن، يعملان باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه.

وكتب في تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر”: “تعمل المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه”.

وأضاف: “نعول على أن يضع الجميع مصلحة الشعب اليمني الشقيق فوق كل اعتبار، والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن وتمكينها من أداء أعمالها، لرفع معاناة الشعب الشقيق واستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق”.

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ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر 2019، في السعودية “اتفاق الرياض” وهو اتفاق مصالحة جاء بوساطة سعودية لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.

وجرى التوقيع على الاتفاق برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414266

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