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الكويت.. القبض على آسيوي متهم بتزوير أختام رسمية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : السبت 12 يونيو 2021 - 11:34 مساءً
الكويت.. القبض على آسيوي متهم بتزوير أختام رسمية

كل الوطن – وكالات: ألقى قطاع الأمن الجنائي في الكويت القبض على وافد آسيوي تخصص بتزوير ختم وزارة التجارة الذي يوضع على منتجات الذهب.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان إنه “تم القبض على الآسيوي بعد تنسيق الأمن الجنائي مع وزارة التجارة، وضبط جهاز ليزر وجهاز حاسب آلي محمول بحوزته خاصين بعملية تزوير ختم الذهب”.

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ووثقت الوزارة بمقطع فيديو عملية القبض على الوافد والذهب المضبوط معه ومبالغ مالية إضافة إلى الأجهزة التي استخدمها في تزوير الختم.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414269

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