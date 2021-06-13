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د. عبدالمجيد الجلاَّل: قرارات مجلس الوزراء كما نأمل أنْ تكون!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : الأحد 13 يونيو 2021 - 12:20 صباحًا
د. عبدالمجيد الجلاَّل: قرارات مجلس الوزراء كما نأمل أنْ تكون!

مجلس الوزراء ، هو المنصة الرسمية العليا للدولة ، وقراراته تُعبر عن توجهات السياسة السعودية ، حيال الملفات والقضايا المحلية والإقليمية والدولية ، وهو محل اعتبارٍ واهتمامٍ ، في الداخل والخارج .
ويحرص المواطن السعودي خاصة ، على المُتابعة الأسبوعية ، لقرارات مجلس الوزراء ، بما تفرزه ، من مواقف ، وأقوال ، وأفعال ، ترسم ملامح عامة ، لسياسات سعودية واضحة ، لا لبس فيها ، تجاه كل القضايا المطروحة .
وبالنظر، إلى أهمية قراراته ، وتأثيراتها العميقة على مجمل السياسات السعودية، فربما حان الوقت ، لطرح أفكارٍ جديدة ، وجادَّة ، لتطوير أداء مجلس الوزراء ، وتحسين مُخرجاته ، لتكون على أفضل صورة ممكنة .
في هذا السياق ، لابدَّ من التأكيد أولاً ، على ضرورة أنْ تكون قرارات مجلس الوزراء ، ذات صلةٍ برسم السياسات العامة للدولة ، ولا ينبغي من ثمَّ ، أن ينشغل، بقضايا وملفاتٍ يمكن معالجتها ، عبر مؤسسات الدولة المُختلفة ، في سياق تطبيق معايير اللامركزية في إدارة الشأن العام .
على سبيل المثال ، بند الترقيات ، ليس مكانه ، منصة مجلس الوزراء ، ولا ينبغي أن ينشغل به المجلس ، ولا أن يُحال إليه ، بل يُفترض أن يتم النظر فيه من قبل الجهات والمؤسسات العامة ذات الصلة بالمُستحقين للترقيات ، وهذا من شأنه ، كما قلت آنفاً ، تعزيز اللامركزية في إدارة شؤون الدولة العامة .
أمر آخر ، لا يقل أهمية عن سابقه ، يتمحور حول أهمية قيام المجلس ، بتخصيص بندٍ خاص ، عن أبرز القضايا المعيشية التي تواجه المواطنين ، ورصد الإيجابيات والسلبيات في إجراءات الرصد والمتابعة.
البطالة مثلاً ، هي من أكثر الأزمات المعيشية ، التي تعاني المجتمعات الإنسانية من ويلاتها ، وتدفع بأصحاب القرار ، إلى إعداد الخطط والدراسات لمواجهة ارتفاع معدلاتها ، والحدِّ من آثارها السلبية .
ومن الجميل ، والمناسب جداً ، تخصيص بندٍ ، ضمن بنود مجلس الوزراء ، لمتابعة شؤون البطالة ، ورصد كل الإجراءات المُتخذة ، للتخفيف من حدِّتها ، بل، وتحديث أسبوعي ، لبياناتها ، ومعدلاتها ، وإجراءات معالجتها !
صحيحٌ أنَّ هناك بوابة إلكترونية للتوظيف ، ومهتمة أساساً ، بالتعاطي الإيجابي مع شؤون البطالة ، ولكن رصد المجلس لها ، سوف يُضفي عليها ، مزيداً من الرعاية والمُتابعة ، ومن شأن ذلك كله، إرسال رسالة إيجابية للمواطن ، باهتمام الدولة بمعالجة قضاياه وهمومه المعيشية ، وفي مقدمتها أزمة البطالة ، وبأنَّ مجلس الوزراء ، هو راية المعالجة ، وعمودها ، شريطة أن يتم ذلك وفق قواعد المكاشفة والمصارحة والشفافية ، حتى تظل منصة مجلس الوزراء ، هي المنصة الحقيقية ، لإحصائيات وبيانات البطالة ، ولا يضطر المواطن إلى البحث عن إجاباتٍ قد لا تكون دقيقة ، في مواقع إخبارية أخرى.
ويمكن أن يضيف مجلس الوزراء قضايا وملفات معيشية أخرى، إلى جانب البطالة، قد يرى أهميتها ، وصرورة التركيز عليها مُستقبلاً .
خلاصة القول ، يأمل المواطن السعودي أن يجد في قرارات مجلس الوزراء ، مادةً جاذبة ، يتابع من خلالها مسيرة وطنٍ وقيادة ، آلت على نفسها بذل كل الجهود الممكنة ، لخدمة مواطنيها ورعايتهم ، وتوفير كل السُبُل الممكنة لتحقيق الحياة الكريمة لهم ولأُسرهم .

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414272

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