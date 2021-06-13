مصر.. تحقيق عاجل بعد وضع حجر أساس افتتاح دورة مياه مدون عليه اسم الرئيس السيسي (صورة)

كل الوطن – وكالات: فتحت وزارة الأوقاف في مصر تحقيقا عاجلا في واقعة افتتاح دورة مياه مسجد الرحمة بـ”ساحل دراو” التابع لمركز نقادة بمحافظة قنا، بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف إنه جار رفع اللوحة، وإحالة المتسبب للتحقيق، فيما حذفت الصفحة الرسمية لمحافظة قنا صورة اللافتة المرفقة مع البيان الصادر بشأن افتتاح 4 مساجد.

وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة قنا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نشرت، اليوم الجمعة، بيانا عن افتتاح 4 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة مالية بلغت 1.8 مليون جنيه، وأوضح البيان أنه جرى افتتاح مساجد الرحمة بساحل دراو التابع لمركز نقادة على مساحة 75 مترا مربعا بتكلفة 300 ألف جنيه، والعتيق بطريق مصر أسوان بمركز دشنا على مساحة 140 مترا مربعا بتكلفة 290 ألف جنيه، وأبو بكر الصديق بقرية أبو عموري التابعة لمركز نجع حمادي على مساحة 360 مترا مربعا بتكلفة 860 ألف جنيه، وأبو القاسم وشهرته العقبي بمركز قوص على مساحة 320 مترا مربعا بتكلفة 350 ألف جنيه.

وأرفقت الصفحة مع البيان مجموعة من صور الافتتاح، كان من بينها لوحة حجر أساس لافتتاح دورة مياه، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع المسؤولين إلى حذفها من الصفحة الرسمية وفتح تحقيق عاجل من قبل وزارة الأوقاف.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414274