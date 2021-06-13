آخر ظهور لـ”عروسي الشرقية” قبل مصرعهما في انقلاب سيارة الزفاف (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يوثق آخر ظهور لـ«عروسي الشرقية» قبل وفاتهما إثر انقلاب السيارة التي كانا يستقلانها في مصرف أمام قرية طحلة بردين التابعة المركز الزقازيق.

وظهر العروسان، في الفيديو، على ما يبدو وهما داخل أحد الكوافيرات بمدينة الزقازيق في مشهد استعراضي اعتاد العرسان على أدائه، حيث يفاجئ العريس عروسه قبل أن يغادرا الكوافير.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بتلقي المركز بلاغًا بانقلاب سيارة في حفل زفاف على طريق «الزقازيق – بلبييس» أمام قرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق.

وانتقلت قوة من الشرطة وقوات الإنقاذ النهري بإشراف اللواء محمد عدلي مدير الحماية المدنية، وتبين غرق العروسين وشقيقة العروس.

وتمكّنت القوات من انتشال الجثامين، وجرى نقلها إلى مستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية، القبض على سائق السيارة وهو زوج شقيقة العروس.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414281