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وفد وزاري فلسطيني يبحث في القاهرة إعادة إعمار غزة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : الأحد 13 يونيو 2021 - 11:49 صباحًا
وفد وزاري فلسطيني يبحث في القاهرة إعادة إعمار غزة

توجه، اليوم الأحد، وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو، إلى القاهرة، لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الوزاري بعدد من المسؤولين المصريين، خاصة المختصين بقضايا الإعمار.

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وضم الوفد: وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، والوكيل في هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء اصطيفان سلامة.

المصدر: وكالة معا

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414285

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