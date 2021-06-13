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صياد أمريكي ينجو من الموت بعد أن ابتلعه حوت (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : الأحد 13 يونيو 2021 - 6:39 مساءً
صياد أمريكي ينجو من الموت بعد أن ابتلعه حوت (فيديو)

كل الوطن – وكالات: في قصة قد تبدو للبعض من نسج الخيال، قال صياد أمريكي إنه في ولاية ماساتشوستس الأمريكية أنه نجا من موت محتم بعدما “ابتلعه” حوت أحدب لفترة وجيزة قبل أن يقذفه حياً في المحيط.

وعقب وصول القصة لصحيفة “كايب كود تايمز” المحلية، قرر الصياد المتحدر من مدينة بروفينستاون الواقعة على مسافة مئتي كيلومتر شرق بوسطن “توضيح ما حدث”، على حد قوله.

وخلال حديث تلفيزيوني، أوضح الصياد الأمريكي مايكل باكارد أنهكان يغطس بغرض أصطياد جراد البحر (الروبيان) عندما حاول حوت أحدب التهامه.وقال باكارد: “بقيت في شدقه المغلق مدة 30 إلى 40 ثانية، قبل أن يصعد إلى السطح ويقذفني”.

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وأشار الصياد إلى أن جسده مليء بالكدمات، إلا أن قبضة الحوت لم تتسبب في كسر أي من عظامه، كما شكر باكارد فرق الإغاثة بمدينة بروفينستاون “لعنايتهم ومساعدتهم” لدى إدخاله المستشفى لفترة وجيزة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414294

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