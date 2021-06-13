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اليمن.. قوات الحزام الأمني تعلن القبض على المتورطين في تفجير زنجبار

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-13T19:19:12+03:00
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 13 يونيو 2021 - 7:19 مساءً
اليمن.. قوات الحزام الأمني تعلن القبض على المتورطين في تفجير زنجبار

كل الوطن -وكالات: تمكنت قوات الحزام الأمني في زنجبار، عاصمة محافظة أبين بجنوب اليمن بعملية أمنية من القبض على منفذي التفجير الذي وقع يوم الجمعة الماضي وراح ضحيته سبعة قتلى وعشرات الجرحى.

أوضح قائد الحزام الأمني بقطاع زنجبار، عبد سند، أنه “منذ اليوم الأول للعملية الإرهابية الجبانة في يوم الجمعة الدامية لمدينة زنجبار التي راح ضحيتها سبعة من الشهداء والعشرات من الجرحى من رجالنا منتسبي اللواء الثالث دعم وإسناد، تم تكليف وحدة من قوات الحزام الأمني قطاع زنجبار من قبلنا بتوجيه من قائد الحزام الأمني والتدخل السريع أبين، عبد اللطيف السيد، حيث تمكنت بعد التحري والمراقبة والعمل الاستخباراتي من الكشف عن هوية المنفذين لهذا العمل الإرهابي”.

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وأضاف سند أن “المتهمين الأساسيين تم القبض عليهم كلا بمفرده، بعد عملية رصد ومتابعة، وبعد مواجهة المتهمين ببعض الحقائق والوقائع تم اعترافهم بتنفيذ العمل الإرهابي عبر دراجة نارية تحمل عبوات متفجرة تحكم عن بعد، وضعت بجانب السيارة الدينا التي تنقل الجنود الواقفة بجانب سوق زنجبار”

وتابع أنه “أثناء التحقيق مع المتهمين الأساسيين المنفذين لهذا العمل الجبان، وهما من سكان مدينة زنجبار، تم الكشف عن الخلية المأجورة في زنجبار التي كانت تقوم بعملية التفجيرات المتفرقة في المدينة لإثارة الرعب والفوضى في عاصمة المحافظة زنجبار”.

وأشار سند إلى أنه: تم التحفظ على المتهمين وأفراد الخلية الأخرى في مقر قيادة الحزام الأمني أبين، لإجراء التحقيقات الأولية وجمع الأستدلالات، ليتم بعد ذلك تحويلهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ إجراءاتها القانونية”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414297

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