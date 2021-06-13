عسير: سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مدرسة

كل الوطن – وكالات: أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، أن طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون من اليمن باتجاه المملكة سقطت على مدرسة في منطقة عسير دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وأفاد نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، النقيب مهندس عبد العزيز آل جلبان، في بيان، بتلقي بلاغ “عن سقوط مقذوف أطلقه عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير”.

وأضاف: “بمباشرة جهات الاختصاص للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيار مفخخة وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات… كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث”.

الدفاع المدني بعسير : سقوط طائرة من دون طيار مفخخة على إحدى المدارس والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني. pic.twitter.com/hej10hoOau — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) June 13, 2021

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414313