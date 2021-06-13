تحرق زوجها بالشاي الساخن والزوج يلجأ للقضاء

كل الوطن – وكالات: تسبب نقاش حاد بين زوجين بالسعودية في سكب الزوجة كوب شاي ساخن على يدي زوجها، مما أدى إلى إصابته بحروق؛ ليطالب الزوج في دعوى قضائية بتعويض من زوجته ومعاقبتها جراء فعلتها.

وأوضحت الزوجة أنها قامت بذلك دفاعا عن نفسها؛ حيث كانت تحاول صد الزوج الذي انهال عليها بدفعها بقوة، ولم يكن منها إلا أن وجدت أمامها كوب الشاي، وقامت بسكبه على يده كعقاب لما فعل بها.

تفاصيل القضية

بينما أشارت المصادر إلى أن الزوجة قامت بذلك دفاعا عن نفسها، على حسب ادعائها، حيث كانت تحاول صد الزوج الذي انهال عليها بدفعها بقوة، ولم يكن منها إلا أن وجدت أمامها كوب الشاي، وقامت بسكبه على يده كعقاب لما فعل بها.

جدال حاد

ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن المستشار القانوني عبد الرحمن الأحمدي، أن القضايا الزوجية عادة ما تنتهي بصلح، وأغلبها يكون قد قام على أخطاء من الطرفين، وهذه القضية إذا لم يتضرر الزوج بضرر واضح، ويكون لديه تقرير طبي يثبت نسبة الجروح، فلا يحق له رفع قضية تعويض على الزوجة، ولكن يحق له أن يطالب بأخذ تعهد عليها بعدم تكرار هذه الواقعة.

وأضاف: «كذلك الزوجة يحق لها أن تطالب بأخذ تعهد على الزوج، بعدم تكرار فعلته ويسجل ذلك في محضر الصلح، ويكون هذا المحضر كمستند تنفيذي بعد المصادقة عليه».

خطأ الطرفين

وأكد أنه من المتعارف أن هذه القضايا تحال لمكاتب الصلح في المحاكم، لتقريب وجهة النظر وحل الخلاف القائم بصلح، حيث وضعت وزارة العدل مكاتب المصالحة أو الصلح في المحاكم، بهدف تسريع إنجاز القضايا وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وحل النزاعات بين الأطراف، بالإضافة إلى حفظ العلاقات الاجتماعية، حيث سبق أن ذكر مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، أن عدد القضايا المحالة لمكاتب الصلح في المحاكم، خلال عام 1441 بلغت 92287 قضية، انتهت 32032 قضية منها بالصلح، فيما أعيدت 25849 قضية إلى الدوائر القضائية لعدم الصلح، كما حفظت مكاتب المصالحة في جميع محاكم المملكة 30895 قضية، لعدم مراجعة أطراف القضية، ولا تزال 13126 قضية تحت الإجراء.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414316