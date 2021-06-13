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مقرَّب من الفنانة حلا شيحة يحسم حقيقة اعتزالها

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : الأحد 13 يونيو 2021 - 9:43 مساءً
مقرَّب من الفنانة حلا شيحة يحسم حقيقة اعتزالها

كل الوطن – وكالات: حسم أحد المقرَّبين من الفنانة المصرية حلا شيحة حقيقة الأنباء المتداولة بخصوص اعتزالها التمثيل.

وأكد المقرَّب أن القرار ليس بالسهل على حلا، موضحاً أن اعتزالها، إذا تم، سيكون بلا رجعة.

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وذكر، بحسب ما أفاد موقع “بوابة أخبار اليوم”، أنها لم ترتدِ الحجاب مرة أخرى، عازياً سبب ابتعادها عن الوسط الفني إلى انشغالها بأطفالها وزوجها.

يُذكر أن جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي أثير في الآونة الأخيرة حول اختفاء الفنانة حلا شيحة غير المبرر بعد زواجها بالداعية مُعز مسعود، ما رجَّح احتمالية اتخاذها قرار الاعتزال مرة أخرى.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414319

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