وزير مصري يعلن موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية

كل الوطن – وكالات: أعلن وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، أن العمالة المصرية المتواجدة بمصر حاليا، التي منعت مؤخرا من العودة إلى السعودية، سيتم تجديد إقامتها تلقائيا.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أنه يريد أن يطمئن كل هذه العمالة بأن “الإقامة بتاعتهم أصبحت سارية، وحتى لو انتهت هيتم تجديدها تلقائي”.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه فيما يخص موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية، فإن غالبية الدول تعمل حاليا على التسريع بعمليات تطعيم مواطنيها، وبالأخص دول الخليج، مؤكدا أن هذه الدول كانت من أوائل الدول التي سارعت بتطعيم كل مواطنيها والمقيمين بها.

ولفت إلى أن “كل هذا بالتأكيد سيساهم في النهاية في التسريع من عملية عودة العمالة المصرية إلى السعودية وإلى باقي الدول الخليجية في أقرب فرصة”، حيث واصل: “يمكن يبقى فيه أخبار جيدة خلال شهر يونيو”.

وأشار إلى أنه خلال الفترة القادمة، من المحتمل أن تكون هناك عودة لفتح خطوط الطيران بين مصر والسعودية من جديد، واحتمالية كبيرة أيضا لعودة العمالة خلال الأسابيع القادمة.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414331