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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-14T20:37:33+03:00
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 14 يونيو 2021 - 8:37 مساءً
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط بالمملكة.

وقال التحالف: ” الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط”، لافتا إلى “إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية”.

وأضاف: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414337

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