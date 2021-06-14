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مصر.. تجديد حبس أشهر مالك محلات في البلاد

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 14 يونيو 2021 - 9:35 مساءً
مصر.. تجديد حبس أشهر مالك محلات في البلاد

كل الوطن – وكالات: جددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، حبس رجل الأعمال صفوان ثابت، والسيد رجب السويركي وخالد الأزهري لمدة 45 يوما على ذمة قضية “تمويل الإرهاب”.

وكشفت مصادر مطلعة على سير التحقيقات، أن “جهات التحقيق وجهت تهما لثابت، متعلقة بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها، بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات”.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على نجل رجل الأعمال وصاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية، صفوان ثابت، والمحبوس حاليًا على ذمة قضايا وتهم لها علاقة بتمويل جماعة إرهابية.

وكشفت مصادر، أنه جرى القبض على المتهم من منزله بمنطقة الشيخ زايد، حيث كان يدير نجله شركات جهينة، والتي تعد من أكبر الشركات المنتجة للألبان والعصائر في مصر، وذلك بعد القبض على والده لاتهامه في قضايا متعلقة بصلته بجماعة إرهابية.

وقررت جهات التحقيق المختصة مطلع أبريل، تجديد حبس كل من رجلي الأعمال السيد رجب السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور، وصفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، المنتجة للألبان ومنتجاتها والعصائر المعبأة في مصر، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق في حكومة هشام قنديل، بتهم تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

وكشفت التحريات الأمنية، أن قرار القبض على المتهمين استند إلى إذن قضائي بضبطهم وإحضارهم، حيث ألقت مأموريات أمنية القبض عليهم والتحفظ عليهم، وتضمنت التحقيقات سؤال المتهمين عن مدى علاقتهم بالجماعة الإرهابية وتمويلهم لها، ودورهم فيها والمهام المكلفين بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها، والمسئولين عن تمويلها خلال الفترة الماضية، وأصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين، ووضعهم على قوائم التصرف في الأموال والمنع من السفر.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414339

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