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رجل أعمال مصري يعدم زوجته وطفله يسلمه للشرطة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 14 يونيو 2021 - 10:33 مساءً
رجل أعمال مصري يعدم زوجته وطفله يسلمه للشرطة

كل الوطن – وكالات: تكثف مباحث القاهرة في مصر جهودها لضبط رجل أعمال لاتهامه بقتل زوجته خنقا في منطقة 15 مايو.

وكشفت مصادر أمنية أن 3 مأموريات توجهت لضبط المتهم – صاحب مصنع – بعد أن تبين هروبه من مسرح الجريمة، وانطلقت المأموريات التى تضم قوة من مباحث 15 مايو وإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، إلى الأماكن التي يتردد عليها المتهم لضبطه.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن تمكنت من تحديد أماكن هروب المتهم، وجار ضبطه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة، كانت بتلقي شرطة النجدة بلاغا من صبي يبلغ عن والده – صاحب المصنع – ويتهمه بقتل أمه، في منزلهم بمدينة 15 مايو، وأخبر رجال المباحث أن والده قتل أمه أمامه، وفر هاربا من الشقة.

وبمجرد تلقى البلاغ انتقل فريق من المباحث، بصحبة الطب الشرعي والنيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وتبين أن الجثة لسيدة في العقد السادس من عمرها، وملقاة في صالة الشقة، وتبين وجود بعثرة في محتويات الشقة، ما يشير إلى أن الزوجة حاولت مقاومة المتهم إلا أنه نفذ حكم الإعدام فيها وتخلص منها بـ”إيشارب”.

وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414345

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