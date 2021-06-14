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خاصية مزعجة للمستخدمين.. تسريبات جديدة عن آيفون 13

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 14 يونيو 2021 - 11:47 مساءً
خاصية مزعجة للمستخدمين.. تسريبات جديدة عن آيفون 13

كل الوطن – وكالات: كشفت تقارير إخبارية، تسريبات جديدة عن الهاتف المرتقب لشركة آبل لهذا العام، آيفون 13.

وأكدت التسريبات أن آيفون 13 سيحتوي على بطارية أكبر من كل النسخ السابقة من هذا الهاتف، بطاقة تقدر بنحو 3095 مللي أمبير، مقارنة بآيفون 12 الذي كانت قدرته 2815، أي أن الزيادة بلغت 18%.

وكلما زادت سعة البطارية من وحدات المللي أمبير، طالت سعة البطارية أو عمر البطارية، مما يعني أن مقتني هذا النوع من الهواتف سيواجهون مشكلات أقل. ولكن ذلك سيجعل سمك الهواتف أكبر من ذي قبل، على ما أورد موقع “فوربس” الأمريكي، مما قد يزعج بعض المستخدمين.

كما من المتوقع أن تكشف أبل عن نسخ متعددة من آيفون 13، مثل “ميني آيفون 13″، و”آيفون برو 13″، وبطاريات هذه الهواتف ستكون أيضا أكبر من نظيراتها السابقة.

وهذه ليست أول مرة يجري الحديث عنها عن زيادة في حجم البطارية وقدرتها، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن أرقام محددة.

وتعتاد شركة آبل الأمريكية على الكشف عن أحدث هواتفها وأجهزتها خلال مؤتمر سنوي يعقد في شهر سبتمبر، لكن في العام الماضي تأخر الكشف عن آيفون 12 حتى شهر أكتوبر، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414357

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