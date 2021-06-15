بعد استخراج مفتاح من رأسه.. والدة ضحية متسابق “ذا فويس كيدز” تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجها

كل الوطن – وكالات: كشفت شيماء حجازي والدة الطفل حسن علوان، ضحية متسابق “ذا فويس كيدز” معاذ عيسى، تفاصيل الحالة الصحية لنجها بعد الانتهاء من إجراء عملية جراحية له لاستخراج مفتاح سيارة من رأسه.

وقالت والدة الطفل لـ “مصراوي”، إن ابنها غادر المستشفى مساء اليوم، على أن يستكمل برنامجه العلاج داخل المنزل، مضيفة أن حالة الطفل باتت مستقرة إلى حد ما.

أشارت إلى أن نجلها سيجري متابعات طبية دورية بشكل شهري، للاطمئنان على حالته واستكمال برنامجه العلاجي بشكل صحيح.

لفتت شيماء حجازي إلى أن ابنها خضع لعملية إزالة جزء من الآلة الحديدية التي غُرست داخل رأسه، ما أدى لتفتت أجزاء من الجمجمة، موضحة أن حالة ابنها بعد العملية كانت حرجة للغاية حيث رقد في العناية المركزة لفترة طويلة لحين استقرار حالته.

أوضحت أن الطفل الجاني ليس صديقاً لابنها، بل هو جار لهم، وقد تحرش بنجلها بكلمات صعبة محاولًا استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه وفر هاربًا.

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الطفل معاذ عيسى، متسابق “ذا فويس كيدز”، المتهم بالشروع في القتل وغرس مفتاح سيارة في رأس زميله.

وأمرت النيابة العامة، مساء اليوم، بإيداع الطفل معاذ عيسى -متسابق برنامج ذا فويس كيدز-، أسبوعًا بإحدى دور الملاحظة لاعتدائه على آخر بأداة.

وأضافت النيابة العامة، في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا من والد الطفل المجني عليه مفادُه نشوب مشادَّة بين ابنه وبين الطفل المتهم معاذ عيسى، تعدى خلالها الأخير على الآخر بمفتاح كان بحوزته، فأحدث بجمجمته شرخًا نُقل على إثره للمستشفى، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وانتقلت النيابة لسؤال الطفل المجني عليه فتبينت من الطبيب المعالج عدم السماح بسؤاله لسوء حالته الصحية، واطلعت على التقرير الطبي المحرَّر بإصابته والثابت فيه وجود جرح قطعي بفروة الرأس لانغماس جسم معدني بها، مخترقًا عظام الجمجمة مؤديًا لكسر فيها، وأنه أجريت عملية جراحية استخرج خلالها الجسم المعدني المعتدى عليه به “مفتاح”، فتحفظت النيابة العامة عليه.

وسألت النيابة العامة طفلًا شاهد حدوث الواقعة، فقرر تعدي المتهم على المجني عليه بسلسلة مفاتيح اخترق أحدها رأس الأخير، وذلك على إثر مشادَّة بينهما، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وباستجوابه نفى قصده التعدي على المجني عليه وادعى أنهما خلال تشاجرهما -على إثر مشادة بينهما- دفع تعدي المجني عليه عنه وهو ممسك بسلسلة مفاتيح، فاستقر أحدها برأس المجني عليه وحدثت إصابته.

وقد أمرت النيابة العامة، بإيداع الطفل المتهم إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وأخطرت خط نجدة الطفل بالواقعة لاتخاذ إجراءاته، وجارٍ استكمال التحقيقات.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414363