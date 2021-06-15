السديس يُدشّن أوّل مصحف مرئي من صلاتي التراويح والتهجّد

كل الوطن – الرياض: دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس أمس، المصحف المرئي من صلاتي التراويح والتهجد لهذا العام من المسجد الحرام “بصائر”. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ويـعدّ المصحف المرئي مصحفاً نوعياً يخرج مصوراً لأول مرة، ويحتوي على تلاوات مرئية لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك من محراب الكعبة الشريفة، والسلسلة تشمل توثيقاً مرئياً لسور القرآن الكريم كاملاً مع دعاء ختم القرآن الكريم للدكتور عبد الرحمن السديس.

ويضم الإصدار تلاوات أصحاب المعالي والفضيلة أئمة المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والشيخ الدكتور عبد الله الجهني والشيخ الدكتور بندر بليلة، والشيخ الدكتور ياسر الدوسري في الشهر الكريم في محتوى فريد وإنتاج قشيب مميز بجودة عالية، عنيت به وعملت عليه الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414370