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بالفيديو..مطرب تنزاني يثير أزمة بسبب أغنية “تملي معاك” لعمرو دياب

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 2:13 مساءً
بالفيديو..مطرب تنزاني يثير أزمة بسبب أغنية “تملي معاك” لعمرو دياب

كل الوطن – وكالات: أعاد مطرب تنزانى يدعى “سيفين ماتريال” طرح أغنية “تملى معاك” للفنان المصري عمرو دياب، بعد 21 عاما على طرحها ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم، وهى من كلمات الشاعر أحمد علي موسى ومن ألحان شريف تاج وتوزيع طارق مدكور.

وتعليقا على إعادة تقديم الأغنية، كتب الشاعر أحمد على موسى مؤلف الأغنية على صفحته على “فيس بوك” إن المطرب التنزاني لم يحصل على تصريح من صناع الأغنية لإعادة تقديمه قائلا: “الأغنية بقالها 9 شهور ومعرفش خدوا التصريح من مين؟ يا ريت حد من جمعية المؤلفين والملحنين يرد عليا، تملي معاك للمرة الـ 9897644 المرة دي النسخة التنزانية”.

وكان الفنان عمرو دياب كان قد احتفل العام الماضي بمرور 20 عامًا على طرح أغنية “تملي معاك”، ووصول نسب مشاهدتها عبر موقع يوتيوب إلى الـ100 مليون.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414377

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