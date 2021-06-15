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السعودية..تنفيذ حكم الإعدام بمواطن سعودي كون “خلية إرهابية”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-15T18:24:47+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 6:24 مساءً
السعودية..تنفيذ حكم الإعدام بمواطن سعودي كون “خلية إرهابية”

كل الوطن – اارياض: نفذت أجهزة وزارة الداخلية السعودية، اليوم، حكم الإعدام بمواطن سعودي في مدينة الدمام، متهم بـ”تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم”.

وفي تفاصيل هذا الإجراء، قالت وزارة الداخلية في بيان لها: “أقدم مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش – سعودي الجنسية- على الخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن في هذه البلاد، من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية، وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن، وقيامه مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن، وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب، واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف”.

وأضاف البيان: “بفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”، مشيرا إلى أنه “تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني، مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش، اليوم الثلاثاء، بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية”.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414383

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