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ثلاثة من أفضل البهارات لتجنب أعراض التهاب المفاصل وآلامها!

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 7:54 مساءً
ثلاثة من أفضل البهارات لتجنب أعراض التهاب المفاصل وآلامها!

كل الوطن – وكالات: يمكن أن تشمل أعراض التهاب المفاصل آلام والتهاب وتقييد الحركة، ويمكن أن يساعد تناول بعض الأطعمة والتوابل في تخفيف هذه الآلام، وفقا لمؤسسة Arthritis Foundation.

وتعتبر الأطعمة المضادة للالتهابات إضافة مثالية لنظامك الغذائي، ويمكن لبعض التوابل منع الالتهاب من التطور.

وكشفت مؤسسة Arthritis أن الزنجبيل والكركم والقرفة من أفضل أنواع التوابل للحماية من آلام المفاصل.

وأضافت “إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات، أظهرت بعض الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يقلل أيضا من أعراض هشاشة العظام، على الرغم من أن دراسات أخرى لم تجد مثل هذه الفائدة. ويُعرف الكركمين بأنه المادة الكيميائية النشطة في جذر الكركم؛ فهو يمنع السيتوكينات الالتهابية والإنزيمات في مسارين للالتهاب. وأظهرت العديد من التجارب البشرية فائدة مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تترجم إلى تقليل آلام المفاصل وتورمها”.

وتابعت: “تحتوي القرفة على cinnamaldehyde وحمض سيناميك، وكلاهما له خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة”.

ولكن، في حين أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في تخفيف آلام المفاصل، فإن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى تفاقمها.

وزعم خبراء التغذية أنه من الأفضل الابتعاد عن أي شيء به سكريات أو غلوتين مضافة. ويمكن أن يؤدي الكحول أيضا إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل – خاصة لدى المصابين بهشاشة العظام أو النقرس.

وإذا كنت قلقا بشأن نظامك الغذائي الخاص بالتهاب المفاصل، فيجب أن تفكر في التحدث إلى طبيب أو أخصائي تغذية.

وتشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل الروماتويدي، آلام المفاصل وتيبسها وتقييد الحركة.

وتميل الأعراض إلى التطور تدريجيا على مدار بضعة أسابيع، وقد تأتي وتختفي. ولا يوجد أي علاج لالتهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن التشخيص المبكر مهم للغاية.

المصدر: إكسبريس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414394

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