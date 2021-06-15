مصر.. الشيخ محمد حسين يعقوب يُعلّق على ضبطه وإحضاره

كل الوطن – وكالات: علق الشيخ محمد حسين يعقوب، أشهر شيوخ مصر على قرار المحكمة بضبطه وإحضاره لاستجوابه في اتهام متهمي قضية خلية “داعش إمبابة” في انتهاج فكره.

وأكد محمد حسين يعقوب بشهادته نقلها نجله الشيخ علاء الدين، أن المتهمين في القضية ليسوا من تلاميذه، بحسب قوله، قائلاً: “سألنا الوالد، وقد أكد أن أسماء المتهمين في هذه القضية، وهي المعروفة بقضية داعش امبابة، ليسوا من تلاميذه، ولم يلتق بهم، وسيدلي بشهادته أمام المحكمة لتوضيح الأمر”، موضحا أن والده مريض، ومع ذلك سيذهب إلى المحكمة، للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية داعش إمبابة”.

وقال نجل الشيخ محمد حسين يعقوب ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك علاقة بين والده وبين المتهمين وما إذا كانوا من تلاميذه: “مستحيل هؤلاء ليسوا تلاميذ والدي وهذا رأي الشيخ أيضا”، لافتا إلى أن الشيخ محمد حسين يعقوب لم يذهب خلال المرتين السابقتين للإدلاء بالشهادة بناء على طلب المحكمة، بسبب سوء حالته الصحية.

وتابع نجل محمد حسين يعقوب قائلا: “هيتحامل على نفسه وهيروح، الموضوع بسيط، والإعلام كبر العملية، خصوصا صياغة بعض الصحف للخبر غلط، حيث نشرت بعض الصحف والمواقف، بأن المحكمة تأمر بضبط محمد حسين يعقوب في قضية داعش، الخبر غلط والصح للإدلاء بشهادته”.

وحول حالته الصحية، لا سيما أنه نشر فيديو على صفحته الرسمية بموقع يوتيوب منذ نحو أسبوع، قال نجل الشيخ محمد حسين يعقوب: “نعم هو يصور الحلقات في بيته، ولا تحتاج جهدا أو حركة”، موضحا أن تصوير الحلقات التي يبثها على قناته، لا تحتاج لجهد كالذهاب للمحكمة والإدلاء بالشهادة.وفي فيديو سابق قال الشيخ محمد حسين يعقوب تعقيبا على الإعتداء على الكناس إن هذا ليس من الدين والإسلام منه براء كما أنه ليس له علاقة بالجهاد مشددا على أن الإسلام عظم من حرمة النفس والدماء.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414403