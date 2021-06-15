تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. محمد رمضان يدفع ملايين الجنيهات بعد إنذار الحجز على أموالهكل الوطنمصر.. الشيخ محمد حسين يعقوب يُعلّق على ضبطه وإحضارهكل الوطنتونس.. القضاء يفرج عن المرشح الرئاسي السابق نبيل القرويكل الوطنالعاهل الأردني يتحدث عن دور ولي عهده في نهج قيادة المملكةكل الوطنثلاثة من أفضل البهارات لتجنب أعراض التهاب المفاصل وآلامها!كل الوطنصورة عائلية لمحمد صلاح تبدد الشائعاتكل الوطنالسعودية.. أكثر من 1000 مصنع تحقق الأمن الغذائي للمملكة باستثمارات تتجاوز 23 مليار دولاركل الوطنبالفيديو..مطرب تنزاني يثير أزمة بسبب أغنية “تملي معاك” لعمرو ديابكل الوطنطفل أخبره والده أن والدته “لا تفعل شيئا” فرد عليه برسمة حصدت جائزة عالميةكل الوطنالسديس يُدشّن أوّل مصحف مرئي من صلاتي التراويح والتهجّد

مصر.. محمد رمضان يدفع ملايين الجنيهات بعد إنذار الحجز على أمواله

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 53 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 11:22 مساءً
مصر.. محمد رمضان يدفع ملايين الجنيهات بعد إنذار الحجز على أمواله

كل الوطن – وكالات: قام الفنان المصري محمد رمضان، بدفع أكثر من 2 مليون جنيه في مركز كبار ممولي المهن الحرة بالحي العاشر بمدينة نصر، لسداد ضريبة الدخل المستحقة عن إجمالي أعماله الفنية منذ عام 2016.

وتقدر الضريبة المستحقة على الفنان محمد رمضان، بحوالي 2 مليون و59 ألف جنيه، بعد أن وجه له المركز إنذارا بالحجز على أمواله في البنوك إذا لم يقدم بدفع الضرائب المستحقة عليه.

وكان الفنان محمد رمضان، قد فاجأ جمهوره بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، يعلن فيه تحفظ أحد البنوك على أمواله.

وروى محمد رمضان، المكالمة التي حدثت بينه وبين البنك قائلا: “صحيت من النوم النهارده على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي”.

ووفقا لموقع “أخبار اليوم” أكدت مصادر مسؤولة بالقطاع المصرفي، بأن الأرصدة المالية للفنان محمد رمضان في البنوك المصرية لم يتم التحفظ عليها.

وأكدت المصادر، أن أموال الفنان محمد رمضان التي تم التحفظ عليها هي مبلغ 6 ملايين جنيه فقط، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفي أشرف أبو اليسر، تنفيذا للحكم القضائي الصادر لصالحهم.

المصدر: “أخبار اليوم”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414409

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.