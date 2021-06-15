تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنإثيوبيا تعرب عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضةكل الوطنمصر.. محمد رمضان يدفع ملايين الجنيهات بعد إنذار الحجز على أموالهكل الوطنمصر.. الشيخ محمد حسين يعقوب يُعلّق على ضبطه وإحضارهكل الوطنتونس.. القضاء يفرج عن المرشح الرئاسي السابق نبيل القرويكل الوطنالعاهل الأردني يتحدث عن دور ولي عهده في نهج قيادة المملكةكل الوطنثلاثة من أفضل البهارات لتجنب أعراض التهاب المفاصل وآلامها!كل الوطنصورة عائلية لمحمد صلاح تبدد الشائعاتكل الوطنالسعودية.. أكثر من 1000 مصنع تحقق الأمن الغذائي للمملكة باستثمارات تتجاوز 23 مليار دولاركل الوطنبالفيديو..مطرب تنزاني يثير أزمة بسبب أغنية “تملي معاك” لعمرو ديابكل الوطنطفل أخبره والده أن والدته “لا تفعل شيئا” فرد عليه برسمة حصدت جائزة عالمية

إثيوبيا تعرب عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 11:30 مساءً
إثيوبيا تعرب عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة

كل الوطن – وكالات: أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مؤكدة أن الجامعة “أهدرت فرصة للعب دور بناء في حل الأزمة”.

وأكدت الوزارة في بيان أن إثيوبيا “ترفض قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة بشكل كامل”.

وأشارت إلى أن السلطات الإثيوبية ترى أن “التعاون والحوار هما سبيلا تحقيق الأمن المائي لأي من دول حوض النيل”.

ولفتت الخارجية الإثيوبية إلى أن الملء الثاني لخزان سد النهضة “سيتم في موعده”، وشددت على التزامها بإعلان المبادئ.

وكانت الدول العربية دعت اليوم الثلاثاء خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى الاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكد وزراء الخارجية العرب أن “الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”، وأعربوا عن رفضهم “أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل”.

وطالب الوزراء إثيوبيا “بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414412

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.