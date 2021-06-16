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ضبط منتحل صفة رجال الأمن لسلب العمالة بالرياض

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 16 يونيو 2021 - 12:30 صباحًا
ضبط منتحل صفة رجال الأمن لسلب العمالة بالرياض

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، ارتكب (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة في عدد من أحياء مدينة الرياض، وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات، وقد تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414420

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