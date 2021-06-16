تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنإثيوبيا تعرب عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضةكل الوطنمصر.. محمد رمضان يدفع ملايين الجنيهات بعد إنذار الحجز على أموالهكل الوطنمصر.. الشيخ محمد حسين يعقوب يُعلّق على ضبطه وإحضارهكل الوطنتونس.. القضاء يفرج عن المرشح الرئاسي السابق نبيل القرويكل الوطنالعاهل الأردني يتحدث عن دور ولي عهده في نهج قيادة المملكةكل الوطنثلاثة من أفضل البهارات لتجنب أعراض التهاب المفاصل وآلامها!كل الوطنصورة عائلية لمحمد صلاح تبدد الشائعاتكل الوطنبالفيديو..مطرب تنزاني يثير أزمة بسبب أغنية “تملي معاك” لعمرو ديابكل الوطنطفل أخبره والده أن والدته “لا تفعل شيئا” فرد عليه برسمة حصدت جائزة عالميةكل الوطنالسديس يُدشّن أوّل مصحف مرئي من صلاتي التراويح والتهجّد

“التأمينات والتقاعد”: لا تأثير للدمج على آلية ومواعيد صرف المستحقات والمعاشات

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 16 يونيو 2021 - 12:56 صباحًا
“التأمينات والتقاعد”: لا تأثير للدمج على آلية ومواعيد صرف المستحقات والمعاشات

كل الوطن – وكالات: رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد شكرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحتا أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

كما أشارتا إلى أن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.

وبيّنت المؤسستان أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً.

وأعربت المؤسستان عن عزمهما على مواصلة الجهد والعمل بعد اندماجهما في كيان واحد، لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التأمين الاجتماعي بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414423

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.