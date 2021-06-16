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وفا: الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينية سلكت طريقا عسكريا بالخطأ (صورة + فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 16 يونيو 2021 - 3:39 مساءً
وفا: الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينية سلكت طريقا عسكريا بالخطأ (صورة + فيديو)

كل الوطن – وكالات: قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه قتل فلسطينية برصاص جنوده شمال القدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق النار على فلسطينية اتهمها بأنها حاولت “تنفيذ عملية دهس وطعن”، بالقرب من حزما قرب مدينة رام الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “وردت تقارير أولية عن محاولة تنفيذ عملية طعن ودهس مزدوجة بالقرب من حزما قرب رام الله، وتم تحييد الفتاة المنفذة في المكان”.

ولم ترد أية تفاصيل أخرى في البيان حول هذه العملية.

وأفادت إذاعة “الأقصى” الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلة الفتاة مي خالد يوسف عفانة (٢٩ عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، بمقتلها بزعم “محاولتها تنفيذ عمليتي دهس وطعن” قرب حاجز حزما، علما أنها تحمل شهادة الدكتوراة.

وأفادت وكالة “وفا” الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على المواطنة مي خالد يوسف عفانة من بلدة أبو ديس شمال شرق القدس، كانت تقود مركبتها عند مدخل بلدة حزما، وسلكت بالخطأ شارعا عسكريا، شرعت إسرائيل بشقه منذ أسبوع، ما أدى إلى مقتلها.

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي، أغلق مدخل بلدة حزما الرئيسي، وأعاق حركة السير على طول الشارع الرئيسي الواصل بين بلدتي حزما وعناتا.

المصدر: RT+وفا+إذاعة الأقصى

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414449

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