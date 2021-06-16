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تفاهم تركي مصري لإبقاء معبر رفح مفتوحا لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 16 يونيو 2021 - 3:42 مساءً
تفاهم تركي مصري لإبقاء معبر رفح مفتوحا لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة

كل الوطن – وكالات: أعلن الهلال الأحمر التركي عن توصله إلى تفاهم مع نظيره المصري، بخصوص إبقاء معبر رفح الحدودي مفتوحا أمام إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال رئيس الجمعية التركية كرم قنق، في تصريح لوكالة “الأناضول”، إنه “تم التوصل لتفاهم مع الهلال الأحمر المصري بخصوص إدخال المساعدات التركية إلى غزة، وإبقاء معبر رفح البري والموانئ البحرية مفتوحة أمام المساعدات”.

وأضاف أنه “يتابع من القاهرة أنشطة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع الجانب المصري”.

وأشار إلى “إرسال أدوية ومواد طبية حتى الآن، وبدء التحضيرات لإرسال مواد بقولية وأدوات تنظيف وملابس”.

ولفت إلى أن “قافلة المساعدات التي أعدوها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، انطلقت في طريقها نحو قطاع غزة”.

وأشار أن “كمية المساعدات تبلغ ألفي طن، وتتكون من طرود بوزن 21 كيلوغراما، ويكفي كل منها لسد احتياجات عائلة واحدة لمدة شهر”.

وأضاف أنه “سيتم إرسال المزيد من الأدوية والملابس ومواد التنظيف، فضلا عن ألعاب ومواد مكتبية من تقديم وزارة التربية التركية، إلى غزة قريبا”.

المصدر: “الأناضول”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414453

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