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المغرب يضيف السعودية إلى “قائمة دول الحجر الصحي”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 16 يونيو 2021 - 3:45 مساءً
المغرب يضيف السعودية إلى “قائمة دول الحجر الصحي”

كل الوطن – وكالات: أضافت وزارة الخارجية المغربية، في تحديث جديد، السعودية إلى القائمة “ب” التي تضم دولا تعرف انتشار سلالات كورونا المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.

ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في القائمة “ب”، تقديم اختبار PCR سلبي عند دخولهم الأراضي المغربية، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.

ولم تكن السعودية ضمن القائمة “ب” عندما أعلنت السلطات المغربية لأول مرة عن قرار الفتح التدريجي للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول.

وتضم القائمة “ب” دولا عربية أخرى هي الجزائر، والبحرين، والإمارات، والعراق، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن.

المصدر: “هسبريس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414456

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