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محمد بن سلمان يستقبل جون كيري

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 16 يونيو 2021 - 4:21 مساءً
محمد بن سلمان يستقبل جون كيري

كل الوطن – وكالات: استقبل سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مبعوث رئيس الولايات المتحدة لشؤون تغير المناخ، جون كيري، في العاصمة الرياض.

وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وتم تناول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، إضافة إلى جهودها، خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، في دفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون.

ومن الجانب السعودي، حذر الاجتماع وزير الطاقة، عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ونائب وزير الدفاع، خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي.

بينما حضر من الجانب الأمريكي، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالسعودية، مارتينا سترونغ، ورئيس فريق طموح المناخ والتنفيذ، جوناثان بيرشينغ، ورئيس الابتكار والاكتمال العالمي، فارون سيفارام.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414466

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