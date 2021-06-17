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حريق كبير في أحد المواقف التابعة لمطار بيروت (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 17 يونيو 2021 - 4:11 مساءً
حريق كبير في أحد المواقف التابعة لمطار بيروت (فيديو)

كل الوطن – وكالات: اندلع حريق كبير في أحد المواقف التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بحسب ما أظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأفادت المعلومات الأولية بأن الحريق نتج عن تخزين غالونات بنزين في احدى السيارات. وقد امتدت النيران إلى 3 سيارات مجاورة، وغطى الدخان الأسود السماء.

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وتوجهت سيارات الدفاع المدني وفوج إطفاء المطار إلى مكان الحادث، وأخمدوا الحريق.

المصدر: LBC

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414493

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