حريق كبير في أحد المواقف التابعة لمطار بيروت (فيديو)

كل الوطن – وكالات: اندلع حريق كبير في أحد المواقف التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بحسب ما أظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأفادت المعلومات الأولية بأن الحريق نتج عن تخزين غالونات بنزين في احدى السيارات. وقد امتدت النيران إلى 3 سيارات مجاورة، وغطى الدخان الأسود السماء.

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وتوجهت سيارات الدفاع المدني وفوج إطفاء المطار إلى مكان الحادث، وأخمدوا الحريق.

المصدر: LBC

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414493