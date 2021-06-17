ولي العهد يدعم الاتحاد العربي لكرة القدم بـ5 ملايين ريال

كل الوطن – الرياض: أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تقديم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 5 ملايين ريال سعودي سنويا دعما للاتحاد العربي.

وقال الأمير عبدالعزيز في الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الخميس في مدينة جدة السعودية إن الاتحاد العربي تلقى مبلغ 5 ملايين ريال من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعما للاتحاد وبرامجه.

كما زكت الجمعية العمومية العربية للاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز رئيسا للاتحاد لفترة رئاسية جديدة بين عامي 2021 – 2025.

المصدر: صحيفة “الصباح العربي”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414496