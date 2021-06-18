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سمو ولي العهد يتلقى رسالة من الجنرال محمد إدريس ديبي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الجمعة 18 يونيو 2021 - 12:36 صباحًا
سمو ولي العهد يتلقى رسالة من الجنرال محمد إدريس ديبي

كل الوطن – الرياض: تلقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من الجنرال محمد إدريس ديبيبن سلمان يتصل برئيس المجلس الانتقالي في تشاد
وتسلم الرسالة نيابة عن ولي العهد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض وزير خارجية جمهورية تشاد شريف محمد زين.

وجرى خلال الاستقبال “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414517

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