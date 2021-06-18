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“الطيران المدني” السعودي يصدر تعميما لشركات الطيران بشأن القادمين إلى المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 18 يونيو 2021 - 4:01 مساءً
“الطيران المدني” السعودي يصدر تعميما لشركات الطيران بشأن القادمين إلى المملكة

كل الوطن – وكالات: أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، تعميما لشركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن القادمين إلى المملكة قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين من فيروس كورونا قبل المغادرة.

وأفادت الهيئة في تعميمها، على جميع شركات الطيران “بأهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة، وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول”.

ويشمل التسجيل “مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول”.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414532

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